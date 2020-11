el nuevo diseño del altavoz inteligente barato de Amazon lo hace aun más apetecible

Cierto es que aparte del nuevo diseño, todo lo demás sobre el Echo Dot es prácticamente idéntico al modelo del año pasado , pero eso no es necesariamente algo malo ya que los usuarios en general muestran un alto nivel de satisfacción por el producto. Eso sí: si ya tienes la tercera generación, puede que no merezca la pena que te compres el nuevo.

El nuevo diseño no solo es más estético, sino que además le proporciona a Amazon un espacio mayor en el que incluir más tecnología. Esto, a su vez, conlleva algún handicap, como que el dispositivo ahora es algo más pesado o que su tamaño no le permite meterlo en cualquier recoveco . Aunque estamos bastante seguros de que la intención de la compañía no es que lo escondas, sino que esté bien visible en cualquier habitación.

Aunque en sus inicios los usuarios no terminaban de fiarse de esta nueva tecnología , que la veían como un espía dentro de casa, los smart speakers pronto fueron despertando el interés de la gente . Entonces las marcas se encontraron con otra barrera: el precio de sus dispositivos no era para todos los públicos. Y así nació el pequeño aparato que en 20Bits hemos estado probando las últimas semanas.

