El nuevo certificado digital de Covid, en cinco preguntas y respuestas

No obstante, depende de cada país decidir si fija límites a los precios de estas pruebas, que seguirán siendo necesarias para viajar para las personas que aún no han accedido a la vacunación.

No. Aunque se ha decidido asignar 100 millones de euros adicionales de fondos europeos para la compra de PCR, aún no se sabe cómo se emplearán ni si financiarán pruebas para, por ejemplo, grupos específicos de la población. El Parlamento insistió en la negociación que se tuviera especialmente en cuenta a las personas que viajan frecuentemente por trabajo o estudios o quienes deben cruzar la frontera por motivos médicos o para cuidar de seres queridos.

No se aceptarán , en cualquier caso, las pruebas PCR que no hayan sido administradas por personal médico autorizado (es decir, las que se adquieren en farmacias para uso personal).

El objetivo de la creación de este documento es incentivar los viajes dentro de la UE y no serviría de primeras para, por ejemplo, reabrir eventos culturales a nivel nacional, aunque no se descarta que un país desarrolle legislación extra para usar este mismo certificado con otros fines.

También contendrá si el viajero ha recibido alguna otra vacuna aprobada por un Estado miembro pero no por la EMA, como el caso de Hungría que administra también la vacuna rusa Sputnik V y la china de Sinopharm, aunque será potestad de cada Estado miembro decidir si las considera válidas o no.

