El nuevo cambio ‘look’ de Celine Dion que la hace parecer casi 20 años más joven

Aunque no se sabe si se trata de su cabello natural, resultado de algún tipo de permanente o simplemente de un look puntual, todo el mundo coincide que es un estilo de peinado muy favorecedor para los rasgos de Celine, que la hace parecer muchos años más joven.

En seguida, los fans de la cantante se deshicieron en halagos en la sección de comentarios del post, y es que esta nueva melena ha enamorado a sus seguidores, que no paran de implorarla que añada ese look al nuevo tour.

En un vídeo del behind-the-scenes durante la grabación de su nuevo single, The Chase, la intérprete de la banda sonora de Titanic apareció con un look más relajado y natural, sacando a la luz una melena repleta de rizos.

Muchas mujeres famosas suelen cambiar su peinado con mucha asiduidad, tanto es así que algunas, como las Kardashian, se ven empujadas a usar pelucas para evitar llevar a un punto de no retorno a sus melenas. Sin embargo, todavía quedan algunas que son fieles a su look atemporal durante años.

