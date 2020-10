El nuevo beato de la iglesia: un joven de 15 años de jeans, zapatillas deportivas y gurú de la internet | Noticias Univision Religión

Aceptó que la iglesia está constantemente buscando un vínculo con la juventud, pero que no se puede usar un proceso de beatificación para ello, porque sería “una manipulación de algo muy serio”. Por eso, invitó a todos los fieles a que encuentren en la vida de este joven “un punto de partida y no de llegada, para que los motive a buscar para hacer su propio camino”.

El sacerdote insistió en que se debe preservar la historia de vida de Acutis y no el hecho de un posible cuerpo incorrupto, “porque entonces no serviría de nada su labor porque tendríamos un culto en torno a un personaje y no una devoción que lleve a Cristo”.

