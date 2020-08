El noruego Kristoff gana en Niza en un estresante inicio del Tour

El ciclista colombiano, siguiendo a sus compañeros, perdió el control y se fue contra una señal de tráfico sin llegar a caer de la bici. Quedaban 50 kilómetros, y entre discusiones en la cabeza de carrera sobre si había o no que apretar, el pelotón bajó el ritmo para no seguir tentando a la suerte. Así se redujo la tensión, hasta los últimos 10 kilómetros, en busca de posiciones.

Cada poco aparecía un corredor magullado. Nairo Quintana, Caleb Ewan, David de la Cruz, Mikel Nieve, Andrey Amador, fueron solo algunos de los perjudicados. A 100 kilómetros de meta, en un circuito que recorrieron tres veces aunque por dos caminos distintos, la fuga quedó neutralizada. La lluvia no se detuvo, pero no impidió que Omar Fraile y Gorka Izagirre, del Astana, buscaran un descenso más atrevido que no sonrió a ‘Supermán López’.

La lluvia acompañó gran parte de la etapa inaugural de un Tour histórico, saliendo en agosto por culpa de la pandemia de coronavirus. Con un primer parte que no desvela graves infortunios, todos pudieron cruzar la meta y el Tour no perdió alicientes un primer día que deja a Kristoff líder tras un arranque estresante.

You May Also Like