El nivel de educación es lo que mejor predice quién vivirá más tiempo

Las vidas y muertes entre este grupo de personas, 5.114 individuos blancos y negros de cuatro ciudades de los Estados Unidos que fueron reclutados para un estudio de longevidad hace aproximadamente 30 años cuando tenían poco más de 20 años y ahora tienen más de 50 años, muestran que el nivel de educación, y no la raza, es el mejor predictor de quién vivirá más tiempo, según publican los investigadores en el American Journal of Public Health.

