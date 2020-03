El Niño: ¿qué tanto nos afectará?

En ese sentido, es importante mencionar que desde 2019 se están realizando tareas como parte de un plan estratégico para hacer frente al Niño en este año 2020, no obstante, si no se cuenta con la participación ciudadana ni la debida toma de conciencia, la problemática se puede agravar para todos. Sin agua, los cultivos se afectan con la consecuencia inmediata de escasez de alimentos, lo que a su vez lleva al encarecimiento de los alimentos frescos, que de por sí tienen un costo elevados actualmente. Si el fenómeno se extiende más allá de lo previsto, se tendría que implementar el racionamiento de agua potable y recortes de suministro.

En particular, el Canal de Panamá, fuente indispensable de nuestros ingresos como país, durante la vigencia de El Niño incrementa sus problemas. Necesariamente no queda otra opción que tomar medidas ya que merman los niveles de agua con este fenómeno climático, y debe incorporar nuevas tarifas para el tránsito de los buques. Este hecho puede traer como consecuencia que transiten menos embarcaciones por el Canal de Panamá.

