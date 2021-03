El nieto de Fidel Castro se disculpa por un polémico vídeo en el que presume de conducir su Mercedes a toda velocidad

“Cuando yo me refería a los juguetes que tenía en casa lo decía en broma porque definitivamente el carro no es mío “, agregó Sandro Castro, y puntualizó que nunca quiso hacer público el vídeo ya que solo lo subió a su estado de WhatsApp para sus “contactos cercanos de confianza”.

El nieto del fallecido exmandatario expresó sus disculpas este viernes en un vídeo a través de la red social Instagram, en el que afirmó que el automóvil no era suyo sino de un conocido que se lo había prestado, “ya que a mí me gustan los autos para yo probarlos”, explicó.

Aqui vemos a Sandro Castro, el nieto del difunto. Un niñato que no ha sudado, que nunca ha montado en guagua, que no tiene que hacer colas, sacando a pasear y de paso reírse un poco de quienes se les ha ido la vida en este país y no tienen nada. pic.twitter.com/K5QAw0gmZh

