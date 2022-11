El museo Reina Sofía refuerza su seguridad tras los ataques al museo del Prado: “No hay vuelta atrás”

El Reina Sofía lo tiene presente desde hace años en su proyecto y lo aplica de manera transversal, no tanto en lo relativo a obras que devolver, que no tiene al ser un centro de arte contemporáneo, sino en su manera de concebir el discurso del museo. “ Europa es una provincia del mundo que se cree universal y no lo es “, ha dicho.

“No es la primera vez que la gente protesta delante de una obra”, ha señalado este martes el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, que no ha querido dar detalles sobre las medidas adoptadas y que ha recordado que “ el riesgo cero no existe “.

