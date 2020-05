El Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen reabrirán el 6 de junio

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza reabrirá todo su espacio , aunque con el aforo reducido, y se podrá visitar su colección permanente y las dos exposiciones temporales que se han prorrogado: “Rembrandt y el retrato en Ámsterdam”, hasta el 30 de agosto, y “Joan Jonas: Moving Off The Land II”, hasta el 13 de septiembre.

