El muro de apoyo republicano de Trump se está agrietando

Trump tuiteó el jueves que una auditoría de los votos de Arizona significaría «que ganaremos fácilmente» ese estado. Pero las auditorías postelectorales presentadas ante la oficina del secretario de Estado de Arizona en más de la mitad de los condados de Arizona mostraron que no hay evidencia de fraude electoral sistemático o discrepancias importantes que afectarían el resultado de la contienda. Varios condados de tendencia republicana optaron por no realizar las auditorías; los informes de otros condados restantes aún no se han presentado.

