El mundo tiene muchos desafíos y pocas ‘soluciones multilaterales’, alerta el jefe de la ONU

El mundo “tiene demasiados desafíos multilaterales y un déficit de soluciones multilaterales”, advirtió el lunes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al inaugurar una cumbre virtual para celebrar los 75 años de la organización.

“Nadie quiere un gobierno mundial pero tenemos que trabajar de manera conjunta para mejorar la gobernanza mundial”, dijo Guterres.

Varios expertos aseguran que la pandemia de coronavirus, que ya mató a casi un millón de personas en el mundo, dejó en evidencia la pérdida de eficacia del sistema multilateral frente a la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial.

“En un mundo interconectado, necesitamos un multilateralismo interconectado, en el cual la familia de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones regionales, los bloques comerciales y otros trabajan juntos de manera más estrecha y efectiva”, dijo el jefe de la ONU.

“También necesitamos un multilateralismo inclusivo, que apele a la sociedad civil, a las ciudades, a las empresas, a las autoridades locales y a los jóvenes”, añadió.

Durante esta cumbre para celebrar el 75º aniversario de la ONU, unos 180 líderes mundiales −132 de ellos jefes de Estado o de Gobierno como el estadounidense Donald Trump, el chino Xi Jinping o el venezolano Nicolás Maduro− deben pronunciar discursos pregrabados que no deben exceder los tres minutos.

During these unprecedented times, this year’s #UNGA will be unlike any other.

The stakes could not be higher.

This is the moment when the international community must come together and make a new collective push for peace. pic.twitter.com/M3TjvwtfF5

— António Guterres (@antonioguterres) September 19, 2020