El mundo pierde a Armando Manzanero, un romántico sin rencores

“No hay una mujer que no ame, que no le guste, que el hombre que ama la acaricie y la halague”, declaró en 2015, después de decir en 2002 que su esposa dependía en todo de él y reconocerse como “machista”.

“Le gustaba no ser el maestro Manzanero, sino que lo vieran como amigo cercano. Le gustaba ir a las fiestas a platicar y a contar anécdotas. No a que le dijeran ‘¡Oh! el maestro Manzanero, cántanos”, explicó Granados.

