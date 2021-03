El mundo del cine se despide con aplausos de la actriz mexicana Isela Vega, quien también actuó en ‘La casa de las flores’ | Cine | Entretenimiento

“‘Vengo manejando desde Acapulco, no me tocó tráfico’, con esa frase la conocí, haciendo alarde de lo mucho que le gustaba manejar a sus 80 años. Isela era modernidad absoluta, energía de la que vibra alto, divertida, elocuente y excelente actriz. Buen viaje Isela, vuela alto” , escribió Caro.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas recordó los cinco premios Ariel que recibió y, acompañándose de una foto de la artista, publicó en Twitter una de sus propias frases: “Nunca me he podido poner la camisa de fuerza de los convencionalismos”.

You May Also Like