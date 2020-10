El mundo de Julio Valdés gira alrededor del saxofón, su gran acompañante

Se acerca el Segundo Torneo Virtual de Marching Band- Bamuslap, que organiza la Banda de Música La Primavera, y aquí te compartimos otro de los protagonistas.

La cita es el próximo 24 de octubre de 2020.

“Mi nombre es Julio Valdés, toco el saxofón tenor y barítono. Tengo 3 años tocando este instrumento; elegí el saxofón, porque ya sabía antes de empezar a tocarlo que era un instrumento que daba mucha paz y mucho ánimo. Me dije, qué mejor forma de empezar a hacer música que con un instrumento tan sonoro y complejo; de ahí ha sido mi desestresante, mi acompañante y mi forma de alejarme del mundo.

Yo siempre desde pequeño me ha gustado la música, siempre veía películas de musicales, oía mucha música, siempre fue lo que más me gustaba y cuando vi uno de los desfiles patrios de Santiago me dije yo quiero hacer música y empezaré así.

Ahora es lo que más me gusta hacer y voy a seguir haciendo música hasta el fin. Durante estos años me he presentado en diversos lugares de la República de Panamá y en países del exterior junto a mi banda y mis amigos; entre los lugares más importantes que considero que fueron para mí fue: la participación de los desfiles patrios en la ciudad de Alajuela, en Costa Rica, ya que fue mi primera salida del país.

Posteriormente, la recibida del papa Francisco a la ciudad de Panamá. El Desfile de Disneyland y la Mansión de las Rosas en Los Ángeles, California, y próximamente, que lo coloco aquí porque por nada del mundo me perderé esta gran oportunidad el desfile de La Parada De Las Rosas en Los Ángeles, California.

La verdad este torneo me ha apasionado por el gran talento que hay y por la cantidad de participantes que van a presentarse. Me siento muy emocionado y orgulloso de representar a la Banda de la Escuela de la Primavera. En mi futuro sea cual sea deseo que esté la música de cualquier forma o cualquier circunstancia, deseo que la música este en vida hasta el final”.