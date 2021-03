el Mundial y seguir ilusionando

La selección helena, por su parte, no vive su mejor época , formada por jugadores totalmente desconocidos para el gran público. Muy lejos queda aquella selección campeona de la Eurocopa de 2004 y que se convirtió en habitual de los grandes torneos desde entonces hasta 2014, el último al que acudió. De nuevo se ha quedado fuera de la Eurocopa y ahora sueña con el Mundial bajo las órdenes del neerlandés John Van’t Schip, que no renuncia a nada: “Será un partido difícil, pero en el fútbol todo es posible”, aseguró.

El entrenador asturiano tiene muy claro que no se casa con nadie. El que destaque, es convocado. El que no, tiene muy complicada su presencia. Un ejemplo claro es Adama Traore, una de las sensaciones de la selección desde que debutó en octubre y ahora sin sitio en la lista tras su floja temporada.

La locura del calendario hace que España comience ya la clasificación para el Mundial antes de que se dispute la Eurocopa en verano y la Final Four de la Nations League , para la que España logró su billete. El regreso de Luis Enrique a la selección, no exento de polémica, está resultando muy positivo en lo deportivo. Pese a algunos partidos algo grises, como el empate en Suiza (1-1) o la derrota en Ucrania (1-0), en líneas generales la selección española está funcionando bien, logrando los objetivos y también ilusionando . Ese 6-0 ante toda una Alemania significó el primer gran logro de Lucho, la clasificación para el torneo final de la Liga de Naciones. Ahora toca sacar adelante tres partidos de la clasificación para Catar 2022 antes de centrarse en el primer gran reto de Luis Enrique con la Roja: la Eurocopa.

