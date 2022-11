El mundial que no debió ser

Todos los problemas que presentaba la candidatura de Catar se han ido “arreglando” sin que nadie propusiera formalmente la mejor solución, que sería cambiar la sede a un lugar más apropiado. Los campeonatos que siempre se han realizado entre junio y julio, durante el verano europeo y aprovechando el receso de las principales ligas del mundo, no podían hacerse en esa fecha porque las temperaturas de casi 50 grados en el desierto harían imposible jugar. Eso se solucionó poniendo aire acondicionado en los estadios y cambiando la fecha a noviembre, aunque se alterasen los calendarios de todos los demás torneos. La escasez de estadios se resolvió construyendo estructuras modulares que supuestamente serán donadas a países sin infraestructura al final del campeonato. La falta de hoteles se soluciona colocando un titipuchal de cruceros en el Golfo, para que acojan al supuesto millón de visitantes que llegarán. Las muertes de trabajadores que han participado en las obras de los estadios… eso no va a poder solucionarse, aunque Catar dice que solo murieron tres personas, mientras las organizaciones de derechos humanos hablan de 6,500 muertes.

