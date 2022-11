“El Mundial de Georgia es mi objetivo principal”

Siete meses han pasado desde Queralt Castellet hiciera historia, sobre la nieve de Pekín, consiguiendo la quinta medalla española en unos Juegos de Invierno. Lo hizo en su modalidad, snowboard halfpipe (medio tubo), en unas condiciones extremas por culpa del Covid, regalando a España la primera plata en esa modalidad.

Ahora, tras un más que merecido periodo de descanso, Queralt Castellet emprende un largo viaje por todo el globo buscando los mejores puntos de nieve del mundo para seguir triunfando. Pero antes de ello, cuenta a 20 Minutos cuáles son sus objetivos de cara a esta nueva temporada que arranca días después del estreno de su documental La quinta medalla del milagro.





Siete meses han pasado desde su gran triunfo en los Juegos ¿Cómo los ha vivido?Superbién, yo volví a Estados Unidos para terminar la temporada después de los Juegos y la verdad que fue increíble porque iba con todo hype de haber ganado la medalla. Fui a muchos eventos más relacionados con la industria del snowboard como marcas, resorts, revistas…. y fui a todos para disfrutar de la temporada de primavera, volver a juntarme con colegas del snowboard y pasármelo bien.



¿Le ha servido eso para escapar un poco de toda esa presión competitiva?Sí, totalmente, en esos eventos he aprovechado para probar nuevos trucos y viajar mucho, sobre todo por Estados Unidos… Luego a finales de mayo me vine para aquí y empecé las vacaciones, todo junio y medio julio, y luego vuelta a empezar.

Un largo viaje buscando la nieve en Nueva Zelanda, ¿no?Sí, he estado unos tres meses por allí, entre Nueva Zelanda y Australia. Ha sido muy guay, muy emotivo, sobre todo al principio, porque he podido volverme a mezclar con todos los colegas del snowboard y volver de nuevo la nieve allí ha sido increíble.

Hacía tiempo que no nos dejan entrar (por restricciones Covid), para mí ha sido un poco duro todo este tiempo por todos los amigos que tengo allí, al final he vivido muchos años allí y tengo ya raíces por así decirlo.

Y ahora, ¿cuál es el plan trazado?Pues ahora me voy a Austria para empezar la pretemporada a centrarme otra vez en el pipe, porque desde los Juegos que no he metido en ninguno ya que he estado tocando otras disciplinas y entrenando más en aspectos del snowboard que tengo mucho más flojos. Ahora que empieza la pretemporada ya sí que toca centrarme en el pipe otra vez para ver cómo me siento.

El Mundial de Georgia en febrero está marcado en rojo, ¿no?Sí, bueno, Georgia es el objetivo principal de esta temporada, pero también hay un montón de competiciones… El plan es seguir las mejores condiciones, donde haya mejores instalaciones, sobre todo halfpipe pero también de nieve.

La idea es disfrutar, centrarme y volver a retomar mi snowboard, ver dónde estoy y empezar a crear nuevos objetivos a nivel técnico desde donde estoy ahora. Lo asumo con muchas ganas, porque claro, las dos últimas temporadas han sido muy intensas solidificando trucos ya muy buenos que los tengo ya en el bolsillo, digamos, y ahora tengo la posibilidad de crear más.



¿Se ve como favorita?Entre las favoritas. Nunca puedes entrar en una competición pensando que eres favorita.



Para lo que viene por delante, ¿La medalla es una motivación o le mete más presión por las expectativas?Ha sido como una motivación, o sea, es como un impulso, es como una inercia que llevo ahora. Al final, antes de la medalla yo llevaba once podios seguidos, pero era como que seguían faltando los Juegos. Después ha sido como una confirmación, como un ‘y los Juegos también’.

Eso es muy guay, o sea, estoy involucrada dentro de un grupo de chicas que estamos en el top, estamos impulsando una disciplina entera. Con la progresión que lleva mi deporte, estar aquí es brutal, es un momento muy mágico.





¿Se ve en los juegos de invierno de 2026?Sí, en 2026 voy a estar seguro, sin duda.

Después de una carrera tan larga, ¿cuál es el secreto de su buen estado físico tras tantas caídas?De todas las caídas he aprendido, sobre todo de mi cuerpo. Ahora me recupero de una lesión mucho mejor de lo que me recuperaba hace 10 años. Me conozco mucho más, optimizo mucho más el trabajo, todo funciona mucho mejor.

Como ha comentado en varias declaraciones, ahora sí se siente una referente en el snowboard ¿Ha notado que su victoria se ha transformado en un impulso de este deporte?He notado mucho un antes y un después en cuanto a toda la gente que me sigue, mucha más gente que me pregunta y mucha más gente que se fija, sobre todo, en el snowboard.

También hay jóvenes que se fijan en mí, que van buscando un poco el camino que he estado siguiendo los últimos años a nivel de variedades de rondas, de trucos… En el snowboard hacer un truco te lleva a otro, pero hasta que alguien no lo hace, a veces cuesta. Me encuentro un poco en esta situación de incrementar variedades, es muy guay.



¿Ha sentido que su triunfo ha fomentado el impulso de este deporte con medios, infraestructuras, desarrollo de cantera…?Espero que así sea, de momento aún no ha empezado ni la temporada, es todo muy reciente, pero espero que sí. Siempre detrás tiene que haber un peso y una fuerza económica que ayuden, pero espero que sea una motivación suficiente como para que se empiece a mover algo.

Hay mucha cantera en España, pero luego no se traduce en éxitos al máximo nivel ¿Por qué?Porque en España hay mucha nieve y muchas estaciones de esquí, pero son sitios para aprender, cuando quieren profundizar más en cualquier disciplina ya no puede ser, se encuentran que no pueden avanzar. Por eso hay que salir fuera.

¿Hay una brecha de género en el snowboard? ¿Es más difícil llegar a lo más alto siendo mujer?Al final, la brecha está entre llegar y no llegar, es igual para chicos y chicas. Si no hay instalaciones, da igual el género que sea, creo que el potencial está en ambos géneros.

Si pudiera pedir un deseo para el snowboard español, ¿cuál sería?Me molaría que hubiese un halfpipe aquí.





¿Cree que unos Juegos de Invierno en España serían una gran proyección para esta disciplinas minoritarias en nuestro país?Hay muchas maneras de dar visibilidad, apoyo y soporte a los deportes de invierno fuera de hacer unos Juegos. Decir que ahora si no tenemos los Juegos no se pueden potenciar los deportes de invierno es una mala excusa.

