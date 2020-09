El multimillonario que quería morir en la ruina ya está arruinado

“Chuck creó un camino para que lo siguieran otros filántropos”, evocó Bill Gates. “Recuerdo que lo conocí antes de comenzar Giving Pledge. Me dijo que debíamos alentar a las personas a que no dieran solo el 50%, sino tanto como fuera posible durante su vida. Nadie ha dado mejor ejemplo que él. Muchos me han contado cómo los inspiró. Es algo realmente asombroso”.

Pero ahí no se acaba la historia. Dólar tras dólar, cada donación había sido hecha de manera anónima, no como sucede con tantas figuras de las finanzas que pregonan a través de la prensa y las redes sociales sus actos benéficos.

Pionero de la tendencia de las donaciones entre los más acaudalados del país, “Chuck” Feeney aclaró en su momento que su dinero no iría a parar a una fundación para ser redistribuido tras su muerte. Prefería donarlo en vida y disfrutar viendo cómo cada dólar sumaba y aliviaba a alguien. Por eso su concepto se llama Giving While Living (Dar mientras viva).

