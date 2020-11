El Movimiento Victoria Ciudadana presenta a su gabinete

En cuanto a la selección de la persona que ocuparía el puesto de secretaria o secretario de Justicia, Lúgaro aseguró que el Movimiento “recibió la nominación de personas extraordinarias incluyendo algunas funcionarias de carrera en el Departamento”. No obstante, Victoria Ciudadana determinó no divulgar los nombres de estas personas, argumentando que lo contrario “podría ponerlas en riesgo ante el ambiente de hostilidad y represalias que reina en el gobierno”.

