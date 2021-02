El movimiento popular para liberar a Britney Spears

“Los administradores de su tutela deciden en qué momento ella puede trabajar, ya que ella no puede buscar los contratos de trabajo por sí misma porque ella no es reconocida como su propia persona legal. Britney Spears necesita el permiso de los dueños de su tutela para poder dejar su casa o hacer uso de su propio dinero”, explicaron en el manifiesto citado por Harper’s Bazaar.

El reciente estreno del documental Framing Britney Spears (Enmarcando a Britney Spears, en español) —producido por el diario The New York Times y dirigido por la cineasta Samantha Stark— exacerbó aún más el llamado de sus fanáticps para que la justicia termine de una vez por todas con la figura legal que permite la tutela de su padre, que comúnmente es utilizada para designar un guardián legal a personas menores de edad o con poca capacidad civil para disponer de sus recursos.

El escándalo se dio a conocer desde el año pasado cuando la intérprete de canciones como Everytime, Stronger y Baby One More Tim e empezó una batalla en la corte para quitarle a su padre el derecho que tiene sobre su dinero y sus bienes.

