El movimiento definitivo de Tamara Falcó que sentencia su relación con Íñigo Onieva

“Aprovecho para pedir de nuevo perdón a Tamara, lo haré las veces que haga falta. Me tiene totalmente destrozado , me arrepiento haberle hecho daño y haberla engañado. Si ya es duro de por sí haberla perdido, toda esta repercusión mediática que está teniendo lo complica más”, dijo entonces.

El gesto supone toda una declaración de intenciones por parte de Tamara Falcó, que esta semana se ausentó del programa El Hormiguero , donde colabora cada jueves. “Tamara no está aquí porque está de viaje, pero no puedo decir donde está porque se le llena de paparazzis”, la excusó el presentador, Pablo Motos.

