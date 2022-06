el móvil que se carga al completo en 12 minutos

Con sus 4.500 mAh, el modelo va bien de autonomía, aunque por aquello de que siempre se pide más hubiera gustado una capacidad de 5.000 mAh. La no inclusión de la más grande se debe a los equilibrios que hay que sopesar (se potencian unas especificaciones y se recorta en otras) y, como señaló con un buen argumento una responsable de Realme al ser preguntada por 20Bits sobre este aspecto, porque con la velocidad de estas cargas rápidas no merece la pena subir mucho al cargarse igualmente en poco tiempo.

Para sacarle el máximo partido a la carga hay que activar la pestaña de ‘carga rápida’ en el apartado de batería. Si no, volará pero no tanto . Con esta función apagada, pasa del 20% al 100% en unos 20 minutos, tiempo que enlaza con el hecho de que Realme ha lanzado dos versiones del GT Neo 3, una con los alucinantes 150W y otra con carga de 80W (en el resto de cuestiones las opciones son idénticas).

