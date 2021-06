El motivo que ha provocado la separación de María José Suárez y su marido

“Ten paciencia, espera a que el barro se asiente y el agua se aclare. Permanece quieto, deja fluir la vida y las cosas pasarán, porque todo pasa, y cuando pase mantente atento para salir volando, corriendo o bailando porque será tu momento, el que tú has elegido para brillar. Recupero este post publicado en septiembre del 2020 porque a veces las cosas no las decimos o en este caso escribimos por casualidad”, ha escrito.

