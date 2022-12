El motivo psicológico por el que te autoengañas

¿Alguna vez has sentido que tus acciones no se correspondían con tu sistema de creencias o con lo que pensabas y has tratado de justificarlas para no perder tu propia coherencia interna?

En el año 1957, el psicólogo estadounidense Leon Festinger formuló por primera vez la teoría de la disonancia cognitiva, para tratar de explicar por qué se produce esa tensión interna que siente una persona cuando un comportamiento o pensamiento entra en conflicto con sus valores o ideas interiorizadas.

“La disonancia cognitiva es una teoría de la psicología social. Lo que planteaba Leon Festinger es que el ser humano tiende a tener coherencia dentro de su sistema de creencias, actitudes y comportamientos”, explica a 20minutos Irene Ruiz Muñoz, psicóloga y técnica de integración social.

Llegamos a “manipular nuestras propias ideas”

Los seres humanos necesitan que haya una fuerte cohesión entre sus propias ideas, pensamientos y acciones. Cuando esta se desequilibra, entra en juego la disonancia cognitiva. “Esta teoría viene a decir que intentamos por todos los medios y con todas las estrategias mantener esta coherencia interna. Hay cosas que hacemos o pensamientos que tenemos que, a veces, no coinciden con nuestras actitudes y esta inconsistencia se llama disonancia”, añade la experta en psicología social.

Cuando existe inconsistencia y se produce una falta de armonía en las ideas, se genera una fuerte incomodidad. Esto puede conllevar “a un intento de cambio de la conducta o a defender sus creencias o actitudes (incluso llegando al autoengaño) para reducir el malestar que producen”, detalla el psicólogo Jonathan García-Allen en el portal especializado Psicología y Mente.





Entonces, ¿qué relación se produce entre la mentira y la disonancia cognitiva? Como explica el experto, el propio Leon Festinger llevó a cabo una investigación que demostró que la mente de las personas que se autoengañan resuelve la disonancia cognitiva, llegando a aceptar una mentira como si fuera verdad.

“Como personas tendemos a sentir una incomodidad que hace que nos movamos para reducir esta disonancia. ¿Cómo? A veces, intentando que no aumente. Otras, intentando dar explicaciones para contener la inconsistencia”, destaca Irene Ruiz.

Tanto es así que a veces llegamos a “manipular nuestras propias ideas para hacer que encajen entre sí de manera aparente”, subraya Jonathan García-Allen. Sin embargo, esta acción “nos vuelve vulnerables a toparnos, una y otra vez, con las consecuencias de esta contradicción encubierta que no hemos resuelto realmente”.

¿Cómo se reconoce la disonancia cognitiva?

Pero, ¿por qué aparece esta disonancia? El catedrático de Psicología Social, Anastasio Ovejero, llevó a cabo un análisis a partir de la teoría de Leon Festinger, en el que destacaba que, por un lado, “a una persona le pueden acontecer cosas nuevas o recibir información nueva sobre algo creándose, al menos un momento, una disonancia con el conocimiento existente”.

Por otro lado, “la existencia de la disonancia es algo que pasa todos los días. Pocas situaciones tienen perfiles suficientemente claros como para que las opiniones y las conductas no sean, hasta cierto punto, una mezcla de contradicciones“, añade el experto.





El problema radica en cuando surge el autoengaño, la justificación de la mentira y cuando la disonancia perdura en el tiempo. Uno de los ejemplos más clásicos es el de las personas que consumen tabaco. Todas las personas saben lo perjudicial que es el tabaco y las consecuencias que puede tener fumar para la salud pero, ¿por qué siguen fumando?

“Saber que fumar es tan perjudicial para la salud, pero continuar fumando produce un estado de disonancia entre dos cogniciones: debo estar sano y fumar perjudica mi salud”, explican en el artículo de Psicología y Mente. No obstante, en lugar de dejar de fumar, buscan autojustificarse con argumentos como los siguientes: “para qué dejar de fumar, si puedo enfermar por otras causas”, “me gusta y disfruto de un cigarro”, “la contaminación también puede provocar problemas respiratorios”, “dejaré de fumar cuando termine los exámenes”, “fumar me calma la ansiedad”, “hay otras muchas cosas que causan cáncer”, entre otros.