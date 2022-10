El motivo psicológico por el que nos gusta pasar miedo

Sin duda, una de las cosas que nos puede producir más miedo, o miedo con máxima intensidad, es la muerte y todo lo relacionado con ella. Por eso no es de extrañar que a su alrededor hayan surgido muchas actividades divertidas, desde Halloween a las películas y series de terror. Y dada la transferencia de las intensidades emocionales, resulta que librarse de la muerte es una de las actividades no solo más divertidas que pueda haber, sino que además es adaptativa, ya que nos prepara para enfrentarnos y luchar con nuestros miedos.

Sin embargo, este fenómeno no aparece con las emociones secundarias, es decir, aquellas que son producidas por una representación mental, como recordar dicho encuentro o rememorar el episodio del can amenazante. La persistencia de la situación en nuestra mente hace que las emociones secundarias duren mucho más tiempo que las primarias y que su proceso de regulación sea muy diferente.

Del mismo modo, el miedo que nos puede producir la presencia de un perro grande, con ojos inyectados de sangre y que parece mirarnos con pérfidas intenciones se disipa cuando aparece el dueño y le pone la correa. Y si no ha sido suficiente esto, desaparecerá cuando se aleje de nosotros lo suficiente para perderlo de vista. El miedo se torna alivio , produce una emoción positiva que desactiva el propio temor cuando este ya no es necesario.

Para lograr esto, las emociones positivas y negativas se regulan entre sí. Es decir, después de la alegría de encontrarme con un amigo que hacía mucho tiempo que no veíamos, al separarnos nos queda la tristeza de no saber cuánto tardaremos en encontrarnos de nuevo. La emoción positiva es sustituida por la negativa, que desactiva la anterior y nos permite regresar a una situación emocionalmente neutra con rapidez.

En segundo lugar, están las emociones de tono hedónico negativo , que son las desagradables. No queremos que se repitan y nos llevan a alejarnos lo más posible de ellas. No nos gusta estar al lado de una persona violenta que nos mira mal y nos revuelve el cuerpo.

