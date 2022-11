El motivo psicológico por el que experimentamos déjà vu

Eso sí, es pertinente recordar que, por inquietante que resulte la sensación, se trata de un fenómeno común que afecta a la mayoría de las personas. Por eso, en ausencia de otros síntomas y siempre que la frecuencia no sea excesiva, si lo experimentamos no hay razón para preocuparse.

Como decíamos, esta no es la única teoría. La asociación del déjà vu con la epilepsia del lóbulo temporal (el fenómeno ocurre en los pacientes con este trastorno con una frecuencia bastante mayor a la habitual) ha llevado a algunas voces a proponer que en realidad se trata de algo similar a un episodio epiléptico no patológico (parecido, por ejemplo, a las sacudidas hipnagógicas).

Se trata de un fenómeno misterioso, que ha venido interesando a los psicólogos desde los albores de su disciplina. No es para menos, ya que es muy común: se estima que al menos el 60% de las personas lo experimenta alguna vez en su vida. Sin embargo, lo que no termina de estar claro es cuáles son sus verdaderas causas.

