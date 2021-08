el motivo por el que va a terapia y las pullas a su ex Matías Roure

El nombre de Lidia Torrent está ligado, para muchos espectadores, al programa First dates (Cuatro), donde trabaja como una de las ‘camareras’ que atiende a las parejas en su cena. Sin embargo, su incursión en televisión comenzó mucho antes del programa que conduce Carlos Sobera.

Hija de una conocida presentadora de televisión, Elsa Anka, Lidia Torrent participó en 2015 en Gran Hermano al entrar en la casa de Guadalix para formar parte de un juego en el que los concursantes debían adivinar su secreto. Posteriormente, Torrent también se dejó ver en el debate de Gran Hermano VIP, donde compartió plató con Ares Teixidó, con quien forjó una gran amistad.

Antes de aparecer en la pequeña pantalla, la hija de Elsa Anka y Miquel Torrent trabajó como azafata de varias marcas comerciales y como modelo. Actualmente, la joven compagina su trabajo en televisión con sus estudios de Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas, informa Cope.

En el plano familiar, Torrent ha reconocido en una reciente entrevista en El País el cambio que supuso para ella la separación de sus padres y que le hizo crecer antes de tiempo. “Mis padres se separaron cuando yo tenía 12 años, mi madre trabajaba y tuve que cuidar de mi hermano pequeño, llevarle a clases, estar para él. Adquirí responsabilidades que no me correspondían y eso me ha hecho ser muy consciente de todo”, aseguró en aquella entrevista.

Respecto a la relación que mantiene con su madre, con quien guarda un gran parecido físico, Lidia Torrent la ha calificado de “muy especial”: “Hemos crecido juntas, hemos sido una familia de tres, somos un poco espejo y reflejo la una de la otra, y, aunque tengamos nuestros desencuentros, somos muy cómplices. A veces bromeamos diciendo que debimos de ser hermanas en otra vida”.

En la misma entrevista en El País, Torrent ha confesado el motivo por el que decidió ir a terapia. “Llevo muy mal ser el centro de atención. Y es algo que he ido trabajando mucho tiempo en terapia, porque en el momento en que siento eso, tiendo: bueno, tendía, a hacerme pequeñita. He tenido que florecer por dentro para mí para poder florecer por fuera. Tendía a hacerme una lenteja. Por eso, el piropo que más puedo valorar es el de que soy una persona interesante, es del único que presumo”, ha asegurado.

Entre sus aficiones, además de leer, ver series, practicar deporte o escribir también dedica tiempo para su formación: “Estoy trabajando en mi crecimiento y desarrollo personal, estudiando italiano, entreteniéndome haciendo Tik Tok, reactivando el bailar siguiendo clases online y ahora, que le va a llegar una guitarra a mi hermano, aprender los dos de forma autodidacta”, ha indicado.

A nivel sentimental, la catalana mantiene una relación con el exfutbolista Jaime Astrain, con quien inició una relación en 2019, meses después de haber roto con su anterior pareja de tres años, Matías Roure.

Torrent y Roure se concieron gracias al programa First dates, donde el argentino que trabajaba tras la barra del restaurante donde acuden los comensales para su cita.

Su relación, muy seguida por los espectadores del programa de Cuatro, concluyó en 2019. “Hay caminos que se cruzan y hay otros que se separan, nuestra historia fue bonita. Gracias. Sé feliz”, escribió Roure en sus redes sociales al anunciar la ruptura con Torrent, dando a entender que había sido de mutuo acuerdo.

Sin embargo, los mensajes de Torrent en su cuenta de Instagram días antes de conocerse la ruptura parecían indicar todo lo contrario. “La hipocresía en el amor cuando uno no quiere perder aquello que no está dispuesto a cuidar”, llegó a escribir la colaboradora de Firs dates.

Después de que Torrent hubiese rehecho su vida junto a Astrain, Roure fue preguntado por este asunto: “Me parece genial. Si ya no estamos juntos, lo normal es que cada uno rehaga su vida, es parte del show. A mí me parece perfecto que esté bien, me pone muy feliz y todo. Pero bueno, cada uno tiene que rehacer su vida y ya está, es lo que toca”, dijo entonces el argentino.