El motivo por el que Shakira no se quiere casar con Piqué

Tienen dos hijos en común y son una de las parejas de famosos más consolidadas del momento, pero no se han casado. Piqué y Shakira siguen sin contraer matrimonio y la cantante colombiana revela el motivo.

Shakira contó en el programa estadounidense 60 minutes el motivo por el que no desea pasar por la vicaría: “El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”.

Shakira ofreció la entrevista con motivo de la presentación de la cantante como una de las artistas que actuará en el descanso de la Superbowl el próximo 2 de febrero.

Gerard Piqué y Shakira Mubarak iniciaron su relación sentimental en 2010, cuando se conocieron con motivo del Mundial de Sudáfrica, cuyo tema central interpretaba la artista.