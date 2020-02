El motivo por el que Fran Álvarez no pudo seguir con su rehabilitación

El exmarido de la colaboradora de televisión Belén EstebanFran Álvarez, de 43 años, fuehallado muerto el pasado domingo en su domicilio de Madrid. Álvarez, camarero de profesión, se casó con Belén Esteban en 2008 y con ella, tras romper, vivió una tormentosa relación hasta su muerte,

Este miércoles, la revista Lecturas desvela un dato que podría ser esencial en su dramático desenlace. Se trata de una relación sentimental prohibida por la que tuvo que abandonar el centrode rehabilitación en el que se encontraba tratándose de sus adicciones.

Según cuenta la revista, el último testimonio de Álvarez antes de morir fue durante una entrevista a la publicación en septiembre del año pasado en el que contó que había tenido que abandonar el centro de desintoxicación en el que tantas esperanzas había depositado. El motivo, según cuenta la revista, es que había iniciado una relación sentimental con una de las pacientes, lo que iba contra las normas.

Pasaron los meses y mantenía la esperanza de volver a ser aceptado, por eso no había querido hacer público que se había saltado las reglas por amor. Sin embargo, el exmarido de Belén Esteban no pudo volver, porque, al parecer y según señala la publicación, tan solo cuatro días antes de su muerte le informaron que no cumplía con los requisitos exigidos. Entre ellos, no haber superado sus adicciones, condición imprescindible para ingresar de nuevo en el centro.

Lecturas se hace eco también de su entorno más cercano, que cuenta que Fran llevaba varios días con un estado de ánimo muy bajo.