el motivo por el que el PP se abstuvo en el rechazo a Orbán

El aviso de la Comisión no puede ser más claro, frente a las posturas titubeantes que adoptó en otros casos pasados. “ Si Hungría no corrige el tiro, la Comisión hará uso de los poderes que le confiere ser guardián de los Tratados. Seamos claros, hacemos uso de estos poderes sea cuál sea el Estado miembro que infringe el Derecho europeo”, dijo Von der Leyen. Y el Parlamento Europeo lo apoya. Orbán, mientras tanto, se defiende, pero cada vez más esquinado y sin casi escapatoria.

Pero, ¿cuál es el motivo de esta abstención? El partido asegura que el bloqueo de fondos perjudica “a la población húngara” y no al Gobierno de Orbán en sí, de ahí su posición. Esto en todo caso contrasta con las duras críticas del PPE durante el debate en Estrasburgo. “Hay que aplicar el artículo 7 y si no funciona habrá que iniciar un movimiento político “, aseguraron desde el grupo.

You May Also Like