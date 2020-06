Germán ‘Mono’ Burgos dejará de ser el segundo entrenador del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid la próxima temporada. El propio exportero colchonero lo anunció a través de un vídeo publicado por el club.

El ayudante de Simeone cambia de ciclo porque dará el salto a técnico principal en otro club: “A la finalización de esta temporada iniciaré mis pasos como primer entrenador”, afirmó explicando que “con más de diez años de experiencia en primera división” se ve “capacitado para dirigir un equipo”.

Burgos no formó parte del último acuerdo de renovación de Simeone y su cuerpo técnico hasta 2022 y reveló que informó de su decisión al consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín y a otros responsables, como el director deportivo Andrea Berta o Tomás Reñones.

El argentino afirma que “hicimos una reunión entre todos, con Miguel (Gil Marín), Tomás (Reñones), Andrea (Berta), el profe (Óscar Ortega, preparador físico), Nelson (Vivas, entrenador ayudante), en donde les manifesté esta inquietud y ellos lo ven normal. Es un paso normal de un segundo entrenador que quiera largarse como primero”.

El fin de una era

Burgos cerrará al final de este curso su etapa con Simeone, que comenzó en el Catania italiano en 2011. Ambos trabajaron en el Racing de Avellaneda antes de llegar al Atlético en diciembre de 2011, donde han ganado siete títulos (una Liga, una Copa del Rey, dos Europa League, dos Supercopas europeas y una de España).

Sobre su relación, el aún ayudante rojiblanco indicó que “somos amigos, nos conocemos de hace mucho tiempo, nos entendemos con señas, miradas, cabezazos… He almorzado y cenado más con el ‘Cholo’ (Simeone) que con mi familia: ocho años en la selección argentina, en el Atlético como jugadores y otros ocho como entrenadores… Nos entendemos con señas y sin señas”.

“El futuro dirá si nos volvemos a ver, y que no claudiquen, que sigan luchado, que persigan sus sueños. Sabemos que la sociedad entera no estamos viviendo épocas agradables, se han perdido familiares, amigos, no poder darte un abrazo, no poder festejar un gol… Pero no claudiquen, peléenle a la vida, y nos vemos en fútbol”, finalizó sobre un posible reencuentro.