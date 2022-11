El momento en que un seguidor de Imran Khan le salva la vida al desviar la pistola del agresor

Las imágenes del heroico acto se viralizaron y en las redes sociales comenzaron a llamar al joven “el héroe de Pakistán” . En videos publicados en Twitter se puede ver cómo toma por detrás al atacante y le mueve el arma para que no apunte contra el ex primer ministro.

El ataque contra el ex primer ministro de Pakistán Imran Khan no terminó en magnicidio en gran parte gracias a la valentía de un joven que logró desviar el arma al agresor y así evitar que las balas impactaran contra el cuerpo del funcionario.

You May Also Like