El momento de Jennifer Aniston en los Emmy que la hizo viral

Jennifer era la encargada de apagarlo a tiempo, sin embargo el fuego no dejaba de encenderse de nuevo, provocando uno de los memes más comentados de la noche. Y no solo eso, el video tiene toda la pinta de convertirse en uno de los GIF más populares en cuanto a bromas sobre el Covid-19 se refiere.

La actriz, que estaba nominada por The morning show, fue la primera famosa en aparecer en el escenario para presentar el premio a mejor actriz protagonista en una serie de comedia -que fue para Catherine O’Hara por la gran vencedora de la noche, Schitt’s Creek– y en plena presentación no tuvieron mejor idea que hacer una broma sobre el coronavirus desinfectando el sobre con fuego. Aunque por un momento se les fue de las manos.

You May Also Like