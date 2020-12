‘El momento de cerrar es ya’

Usen los fondos de la hidroxicloroquina, la ivermectina y la amantadina, que no funcionan y le quitan la posibilidad a los que sí lo necesitan, en darle agua y jabón a la gente y en invertir en ciencia: Senacyt, Gorgas y la nueva facultad de Medicina. Y dos, expliquen las cosas. Da mejores resultados que a la brava. Con todo respeto, no insulten nuestra inteligencia.

Serios no. Y es medicamento de uso delicado, hasta ahora no recomendado ni avalado para la Covid.

En Panamá no se está siguiendo la medicina basada en evidencia. Y además se ignoró la directriz del etiquetado, que estipula que las dosis no deben sobrepasar los 400-600 miligramos. Están dando 800. Y no hay tal cosa como hidroxicloroquina a corto plazo: eso se queda de tres a cuatro meses en el cuerpo. Si causa daños a la retina o al corazón, ¿por qué tomarla?

En esas áreas. Y preocupa la comarca Ngabe, pues sus líderes determinaron no usar mascarillas. Si se quedaran allá no habría problema, pero trabajan fuera…

No. La mayoría fueron por problemas del corazón no asociados a la vacuna.

¿Necesitamos varias vacunas porque de una sola no alcanzaría, o porque no todas funcionan bien para todos?

Las vacunas para la familia del coronavirus se vienen estudiando desde 2002; las plataformas que se están usando no son nuevas, y las empresas produjeron la primera remesa (lo que más demora) bajo riesgo de que no se las aprobaran.

You May Also Like