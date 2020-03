El Molirena se quedará sin su cuota en el gabinete de Cortizo

Sin embargo, Fanovich dijo ayer: “yo no soy quien para romper la alianza”. A diferencia de anteriores declaraciones en la que indicó que si el mandatario Cortizo no nombraba a un molirena como ministro de Gobierno “se rompería la alianza”.

Ayer, el gobernante también habló del futuro de la alianza con el Molirena, luego de que el diputado Miguel Fanovich pusiera en duda el pacto si no no se nombra a un Molirena en ese cargo. “No puede estar considerada esa alianza a que me digan, ey, ese es mi espacio. Ese espacio es del Presidente, que es el que nombra”, dijo.

