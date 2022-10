El Molirena acudió a las urnas; ¿habrá renovación?

Otro que habló de irregularidades fue el diputado Tito Rodríguez, quien al igual que Ford Sosa, adversa al presidente del partido, el también diputado Francisco Pancho Alemán”. “Desde tempranas horas he podido ser testigo de irregularidades en los centros de votaciones. ¡Pero no nos vamos a dejar! Lucharemos por el rescate de nuestro partido, un partido de gente buena con oportunidades para todos”, aseguró en su cuenta de Instagram.

You May Also Like