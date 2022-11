Hay un dicho que dice, que las cosas, por complejas que sean, se reducen a principios sencillos, con lo cual no queremos decir que sea un tema fácil, pero las posiciones encontradas de diferentes sectores, de dialogar cuando las partes no están dispuestos a hacer concesiones, dificulta que encontremos estos principios, sobre los cuales se debe centrar la discusión.

El modelo de seguridad social, pasa necesariamente por un proceso de reingeniería, no podemos continuar con dos instituciones rectoras en la prestación de servicios de salud, de tal forma que no podemos seguir con esa dicotomía Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social, de manera que el Ministerio de Salud asuma una función normativa y rectora y la CSS, que es la que tiene la mayor cantidad de hospitales y policlínicas, sea la prestadora de servicios de salud. El tema de las pensiones, que es una función diferenciada a los servicios de salud, podría ser una institución, lo suficientemente robusta, con criterios aparecidos a los de la banca, donde tengamos la certeza de que los dineros de los asegurados estarán a buen recaudo.

De igual forma, tenemos que decir que el modelo tiene que cumplir con los principios de la Seguridad Social, entre ellos el de Universalidad, Solidaridad y Equidad, entre otros. Cuando hablamos de universalidad, se elimina la barrera entre asegurados y no asegurados, de tal forma nos indica que esto no es solo responsabilidad de la Caja de Seguro Social, que hay componentes que, a través de una política pública bien diseña, deben contribuir para que todos tengamos seguridad social, independiente de nuestra condición socioeconómica.

El sistema nuestro es un régimen general, habida cuenta de que somos un país pequeño, y los regímenes especiales no pueden funcionar, porque no tienen un colectivo que pueda sustentar en forma aislada sus prestaciones, como puede ocurrir en otros países, como Chile, con más de 19 millones de habitantes, que tienen sistemas diferenciados.

