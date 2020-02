El Mobile se cancela tras el goteo de bajas por el coronavirus

El Mobile se cancela. Es la drástica decisión que han tomado sus organizadores. Durante todo el miércoles la celebración del congreso pendía de un hilo. A primera hora, eran las operadoras europeas las que se unían a una larga lista de empresas que decidían no a participar en el evento. Vodafone, Nokia, British Telecom… De inmediato se convocaba una reunión de urgencia que se prolongaba durante casi seis horas. Seis horas para valorar si seguir adelante o desistir. El Gobierno mandaba un mensaje tranquilizador. “No hay hoy ninguna razón que nos aconseje tomar ninguna medida adicional respecto a ninguno de los eventos previstos en Barcelona, Cataluña o en España”, decía el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Aseguraba que no existía motivo sanitario alguno para cancelar el evento.

