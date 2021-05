El mito de Mecano | La Prensa Panamá

Por ejemplo, Nacho Cano se dedicó a una carrera en solitario, que implicó la creación del musical Hoy no me puedo levantar –uno de los espectáculos más famosos de la Gran Vía madrileña–, que contiene los temas más importantes de Mecano.

La agrupación de pop, integrada por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano, inicialmente se caracterizó por añadir melodías tecno, como se aprecia en varios sus primeros temas, entre ellos, Hoy No Me Puedo Levantar (1981) o Perdido en mi habitación (1982).

Al hacer un repaso de su carrera como solista, Torroja comentó: “Al principio me pesaba un poco la sombra de Mecano, porque era, y soy consciente, de que la gente quería que volviera el grupo y estaba segura también de que no iba a pasar y así ha sido… y así va a ser”.

