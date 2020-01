El MIT pone en duda que el dinero digital pueda sustituir algún día al efectivo

Explica que una característica del efectivo físico que las tarjetas de pago y las aplicaciones no tienen es la libertad para hacer la transacción sin intermediarios . “Llamados ‘instrumentos al portador’, se supone que los billetes y monedas son propiedad de quien los posee. Podemos usarlos para realizar transacciones con otra persona sin que un tercero se interponga en el camino. Las empresas no pueden crear perfiles publicitarios o calificaciones crediticias a partir de nuestros datos, y los gobiernos no pueden rastrear nuestros gastos o nuestros movimientos”, relata.

Las experiencias puestas en marcha para para que el dinero digital sustituya por completo al efectivo no han logrado hasta el momento ofrecer la misma combinación de libertad y facilidad de uso que caracteriza al pago directo con billetes o monedas, por lo que hasta la fecha no parece probable que se vaya a dar ese tránsito, al menos a corto plazo, según concluye un artículo que publica ‘MIT Technology Review’, la revista del Instituto de Tecnología de Massachusetts.

