El misterioso superyate de Jeff Bezos de 500 millones de dólares

Eso no molestará a Bezos , cuya fortuna ronda los 200.000 millones de dólares , según el ranking de Bloomberg . En 2019, a Bezos le gustó la vida náutica, de vacaciones en The Eos , el yate de vela del amigo Barry Diller -presidente y CEO de IAC y el ejecutivo responsable de los medios para la creación de Fox Broadcasting Company – y su esposa, la diseñadora de moda Diane Von Furstenberg . Ese mismo año, circularon rumores en línea de que había comprado un yate a motor de 130 metros llamado Flying Fox . Pero esos informes eran erróneos; El velero de Bezos será similar al de Diller .

