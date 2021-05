El misterio del internacional gabonés Guelor Kanga, nacido cuatro años después de la muerte de su madre

Ambas federaciones están debatiendo si el certificado de nacimiento gabonés es legal, dado que tiene numerosos detalles sospechosos: fue expedido tres días después del presunto nacimiento del futbolista, no consta ninguna dirección. Desde el Congo aseguran que en realidad no se llama Guelor Kanga sino Kiaku Kiaku Kiangani y nació en Kinshasa el 5 de octubre de 1985 .

El asunto ha llegado a las más altas instancias, pero desde la CAF no saben bien a quién creer. Este viernes tuvieron la tercera reunión al respecto y aún no han tomado una determinación oficial, lo que tiene en vilo a su club y a su propia selección, la de Gabón , ya que es uno de los futbolistas más destacados.

You May Also Like