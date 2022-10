El Miró de Rogelio Guerra Ávila

Que nadie se engañe: esta posibilidad está al alcance de los que tengan mucho oficio, y no olvidemos que el tiempo dedicado a una obra no es directamente proporcional a su calidad pero, para la mayoría, es necesario mucho trabajo y tiempo para lograr lo que Guerra Ávila, cuya calidad literaria está fuera de discusión.

En una entrevista que concediera el autor de Una corona con cantáridas al periodista Leadimiro González, afirma que “ La Miscelánea era en realidad un grupo de cinco cuentos que escribí el año pasado… y que decidí fusionar como una novela corta. Sin embargo, al hacer esa fusión solo salieron 45 páginas, de modo que tuve que crear nuevos personajes, inventar tramas y situaciones hasta completar el mínimo de páginas que exige el Premio Miró. Conseguí 151 páginas en tres semanas… Es una novela escrita a la carrera y con remiendos. Por eso creo que es un libro raro y confieso que no le tenía mucha fe. Me equivoqué”.

You May Also Like