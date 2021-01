‘El Minsa tiene la responsabilidad de ser claro con la información sobre la vacuna’

“Que las buenas noticias no diluyan lo que se viene haciendo. La comunicación tiene que ser basada en hechos y no en expectivas porque después no se cumple y genera incertidumbre e insatisfacción”, manifestó.

Para el infectólogo pediatra Javier Nieto hay una responsabilidad de la autoridad sanitaria, es decir el Ministerio de Salud (Minsa), de ser clara en la información que suministra sobre la vacuna a partir de ahora y hasta que comiencen a llegar los lotes, y además de no descuidar las medidas no farmacológicas, como: lavado de manos y uso de mascarillas.

