El Minsa se enfrenta el reto de investigar a los pesos pesados

“Sí, cardenal, yo no tengo vida propia, porque cuando decidí correr en tres ocasiones sabía perfectamente bien que si este trabajo se hace bien, si se hace bien (aquí subió el tono), no tenemos vida propia (…)”, manifestó. Destacó el papel de los voluntarios de Panamá Solidario: más de 6 mil 500 hombres y mujeres que, dijo, no solamente han empacado comida, sino que la han distribuido, incluso en el medio del huracán ETA.

En la oficina de prensa del Minsa aseguraron ayer que la competencia la tiene la Regional Metropolitana de Salud. Esta oficina está bajo la dirección de Israel Cedeño. Hasta ayer, Cedeño no había dado declaraciones sobre el tema. Este medio lo llamó cuatro veces, le envió mensajes, vía Whatsapp, y hasta las 5:30 p.m. de ayer no había respondido. También se contactó a otros miembros de su equipo, pero tampoco respondieron.

La Resolución No. 1386 del 11 de diciembre de 2020 decreta que el Minsa, en conjunto con los estamentos de seguridad, “velará por el cumplimiento de las medidas establecidas”. En cuanto a posibles sanciones, se cita el Decreto Ejecutivo No. 961 del 18 de agosto de 2020. El mismo plantea sancionar con multas de $10 a $500 a personas por “realizar reuniones sin la autorización del Minsa”. En caso de reincidencia, el monto de la multa podría aumentar.

