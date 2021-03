‘El Minsa no se rige por la ciencia’

Sí. Con protocolos, no hay por qué no.

El síndrome Superman: “estoy vacunado y no contagio”. La fatiga: la gente está cansada. Y las variantes. La gente no ha entendido que la vacuna previene muerte y enfermedad severa, pero te puedes seguir contagiando y contagiar tú.

En todo tiene que haber un balance. Para Semana Santa no habrá repunte, pero, ¿después? No han ni educado a la población en cómo socializar en estas fechas.

A lo loco, pero sí. Aún cuando ellos están fiestando porque no les importa. Y ya hay lugares que deberían tener restricciones, como Veraguas, Bocas y Chiriquí. No pueden esperar a que se empiecen a desbordar los hospitales para entonces cerrar. Hay indicadores y no los usan.

Coincido. El problema es que no sabes quién está vacunado y quién no.

You May Also Like