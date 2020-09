El Minsa investiga la grabación del video musical en el que aparecen Martinelli y Durán; el primer citado es el dueño del local

El Decreto Ejecutivo 961 del 18 de agosto de 2020, los directores de subcentros, centros y policentros de salud, así como de los Minsa-Capsi, podrán imponer multas de 10 a 500 dólares, a quienes incumplan las medidas de restricción a la movilidad, de uso obligatorio de la mascarillas o se resistan a realizarse la prueba de diagnóstico de la Covid-19. Igualmente, podrán sancionar a quienes celebren reuniones no autorizadas por el Minsa, burlen los cercos sanitarios u operen establecimientos comerciales no autorizados.

You May Also Like