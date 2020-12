El Minsa apuesta por medidas de ‘restricción intermedia’

El anuncio del Ministerio de Salud (Minsa) sobre nuevas medidas para restringir la movilización de la población en medio de un repunte de casos, muertes y hospitalizados por la Covid-19 acaparó la atención del país.

Una vez concluyó la rueda de prensa de las autoridades de Salud, el martes por la noche, hubo posiciones tanto a favor como en contra de las reglas de circulación establecidas para las fiestas de fin de año e inicios de 2021. La pregunta que se hace la población es ¿qué tan efectivas pueden ser para controlar la propagación acelerada del nuevo virus?

Para el epidemiólogo Arturo Rebollón las cuarentenas por seis días pueden motivar adaptación a los horarios de fiestas en las casas. “Hecha la ley, hecha la trampa. Esperemos que el mensaje de prevención llegue bien a la gente”, agregó.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció una cuarentena total del 25 al 28 de diciembre de 2020 y del 1 al 4 de enero de 2021, como medida para frenar el avance del SARS-CoV-2 en el país.

Supermercados El Ministerio de Salud ordenó a los supermercados recibir a una persona por familia, con la excepción de que esté acompañado de un menor de edad o persona con discapacidad. Los aeropuertos, puertos y fronteras permanecerán abiertos. Siguen suspendidas las reuniones de más de 10 personas. Se anunció que traerán médicos de Estados Unidos, México, Venezuela y Cuba, para reforzar al personal de salud.

La cuarentena total se iniciará desde las 7:00 p.m. del viernes 25 y terminará a las 5:00 a.m. del lunes 28 de diciembre; y la segunda cuarentena será desde las 7:00 p.m. del viernes 1 de enero hasta las 5:00 a.m. del lunes 4 de enero. En tanto, a partir del 18 de diciembre comenzará a regir un nuevo horario de toque de queda y la ley seca: de 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. En la actualidad, el toque de queda es de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

Mensaje

En palabras del epidemiólogo, hay que mejorar la comunicación, sobre todo en el tema de la prevención, para que el mensaje llegue a todos de forma efectiva.

“Cuando haces prevención no es solo ir a la televisión. El mensaje hay que llevarlo a la comunidad porque es allí donde ganaremos esta guerra contra el nuevo coronavirus”, enfatizó.

A juicio del especialista, si se sigue pensando que con más médicos y más camas se va a resolver el problema no se avanzará en la lucha contra la Covid-19.

A Rebollón le llaman la atención los 28 mil casos activos qué hay en el país, ya que es la cantidad máxima de casos activos que se ha registrado durante toda la pandemia. También destaca que todas las provincias están en fase de aceleración y que todos los corregimientos están por encima de un número de reproducción efectiva (Rt) de 1, cuando lo ideal sería que se encuentren en menos de 1.

Mencionó, además, que ahora mismo existe una aceleración de casos, de muertes y de hospitalizaciones. Por ejemplo, detalló que hay en promedio unos 25 muertos diarios, lo que implica entre 165 y 170 decesos por semana, lo que es el doble de hace 15 días.

Su llamado a la población fue sencillo: “hay que cuidarse para que todos podamos estar de vuelta el próximo año”.

Difícil decisión

El pediatra infectólogo Xavier Sáez Llorens sostiene que este tipo de decisiones son difíciles por temas económicos y sociales. “Los toques de queda, sin duda, reducen en algo la circulación de personas, especialmente de las más jóvenes, pero también pueden favorecer aglomeraciones porque hay menos tiempo para regresar a casa, algo que impacta particularmente en el transporte”, agregó.

Por otro lado, dijo que la cuarentena, para que funcione, debe ser por al menos 10 o 14 días consecutivos, ya que fraccionarla en dos, con un intervalo para la libertad, puede ser incluso peor, porque la gente puede transportar el virus de un lugar a otro en época festiva.

Sáez Llorens calificó las medidas del Ministerio de Salud como de “restricción intermedia”, ya que no son ni muy rígidas pero tampoco blandas.

Sin embargo, consideró que el virus está en su punto más alto y tildó de “incongruente” que mientras se restringe el uso se playas se siga permitiendo la operación de negocios o actividades con espacios cerrados, como casinos o iglesias.

“El problema de las playas es que hay muchos jóvenes que se van para playas y hacen fiestas. La situación es realmente preocupante y estamos viviendo el peor momento de la pandemia. Pudiera ser la última Navidad de alguien de tu familia, así que hay que cuidarse”, manifestó el especialista.

Vuelos

Una de las dudas que surgió luego del anuncio del Minsa fue cómo podrán circular las personas que tienen vuelos programados a otros países durante los días de cuarentena. Como el aeropuerto de Tocumen seguirá abierto durante esos días, el director de la Región Metropolitana de Salud, Israel Cedeño, aclaró que la persona que tenga que viajar deberá mostar su pasaje de avión si tiene que atravesar un retén. En caso que tenga que buscar a alguien en la terminal aérea deberá mostrar copia del tiquete de quien se encuentra de viaje.

El Minsa informó que las entidades de Gobierno laborarán hasta con el 50% de sus funcionarios.