El ministro de Sanidad austriaco dimite tras quedar “exhausto” por la pandemia: “Obviamente, he trabajado demasiado”

Anschober volvió a defender el confinamiento actual en Viena y otras regiones del este del país (vigente hasta el 1 de mayo), ante la crítica situación en los hospitales, que calificó de “dramática”. Lamentó asimismo que “más de un tercio de los ciudadanos no se somete a los test” y la misma proporción dice no estar dispuesto a vacunarse.

Anschober, de 60 años, recordó que tuvo que ser hospitalizado dos veces en las últimas cuatro semanas, afectado por un colapso del sistema circulatorio e hipertensión arterial , entre otros problemas causados por “agotamiento”. “ Obviamente, he trabajado demasiado . Desde hace unas semanas ya no estoy en forma”, reconoció.

“ Le he pedido al presidente de la república federal que me releve de estas funciones a partir del próximo lunes”, dijo en una rueda de prensa televisada Anschober, que asumió el cargo en enero de 2020.

You May Also Like